Минобороны: Над территорией РФ перехватили и уничтожили 15 беспилотников ВСУ

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в министерстве.

Так, над Республикой Адыгея перехватили и уничтожили шесть дронов, над Брянской областью — три БПЛА, над Краснодарским краем — три беспилотника. Также по одному дрону ВСУ сбили над Ростовской, Белгородской и Орловской областями.

Ранее в оперштабе Кубани сообщили, что в результате атаки беспилотников ВСУ на Славянск-на-Кубани погиб один человек, напоминает 360.ru.

