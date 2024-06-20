Минобороны: Над территорией РФ перехватили и уничтожили 15 беспилотников ВСУ

Дежурные средства противовоздушной обороны нейтрализовали 15 украинских беспилотников самолетного типа над шестью регионами России. Об этом сообщило Минобороны.

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«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в министерстве.

Так, над Республикой Адыгея перехватили и уничтожили шесть дронов, над Брянской областью — три БПЛА, над Краснодарским краем — три беспилотника. Также по одному дрону ВСУ сбили над Ростовской, Белгородской и Орловской областями.

Ранее в оперштабе Кубани сообщили, что в результате атаки беспилотников ВСУ на Славянск-на-Кубани погиб один человек, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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