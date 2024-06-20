Минобороны: Над территорией РФ перехватили и уничтожили 15 беспилотников ВСУ
Дежурные средства противовоздушной обороны нейтрализовали 15 украинских беспилотников самолетного типа над шестью регионами России. Об этом сообщило Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в министерстве.
Так, над Республикой Адыгея перехватили и уничтожили шесть дронов, над Брянской областью — три БПЛА, над Краснодарским краем — три беспилотника. Также по одному дрону ВСУ сбили над Ростовской, Белгородской и Орловской областями.
Ранее в оперштабе Кубани сообщили, что в результате атаки беспилотников ВСУ на Славянск-на-Кубани погиб один человек, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru