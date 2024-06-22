Над территорией России за ночь уничтожили пять украинских БПЛА
22 июня 202407:23
Пять украинских беспилотников самолетного типа уничтожили над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки», — подчеркнули в ведомстве.
Дежурные средства противовоздушной обороны сбили по два дрона над Брянской и Смоленской областями, еще один беспилотник уничтожили над Азовским морем.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru