Над территорией России за ночь уничтожили пять украинских БПЛА

Пять украинских беспилотников самолетного типа уничтожили над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.

Над Брянской областью сбили два украинских беспилотника

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки», — подчеркнули в ведомстве.

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили по два дрона над Брянской и Смоленской областями, еще один беспилотник уничтожили над Азовским морем.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороны

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