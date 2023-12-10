Минобороны РФ: в зоне СВО впервые применены вертолеты Ка-52М
10 декабря 202308:01
Российские модернизированные Ка-52М впервые применили в зоне проведения специальной военной операции, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Вертолеты нанесли удар по противнику на донецком направлении. Задача выполнялась по поддержке подразделений Сухопутных войск. В результате атаки военные России уничтожили пункт управления Украины и бронетехнику.
Ранее стало известно, что российские боевые вертолеты Ка-52 «Аллигатор» стали «сущим кошмаром» для украинской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru