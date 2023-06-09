СМИ: российский Ка-52 отразил 18 ракет за вылет

Украина и несколько стран Запада призвали Россию в ООН предоставить доступ на левый берег Днепра В результате сильного ливня в отдельных районах Приморского края вода затопила дороги В Конгресс США внесен законопроект об упрощении передачи российских активов в пользу Украины Трамп сообщил, что его обвинили в хранении секретных документов и вызвали в суд Икону Рублева «Святая Троица», которая сейчас находится в храме Христа Спасителя, отправят на реставрацию