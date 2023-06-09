СМИ: российский Ка-52 отразил 18 ракет за вылет

Российский Ка-52 поставил рекорд по отражению ракет в зоне проведения специальной военной операции, сообщает РИА Новости.

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За вылет с помощью комплекса «Витебск» он отразил 18 ракет. Вертолет вернулся на базу без повреждений. Внешняя аппаратура комплекса похожа на птичьи яйца. Она много раз спасала жизни российских военных летчиков, которые систематически подвергаются обстрелам со стороны украинской армии из переносных зенитно-ракетных комплексов.

Ранее Минобороны обнародовало кадры уничтожения вертолетами Ка-52 десанта ВСУ в районе ЗАЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: Пресс-служба МИнобороны РФ
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