Минобороны РФ: Средства ПВО сбили Су-25 ВСУ
20 апреля 202413:59
Российские средства ПВО сбили украинский Су-25, сообщили в Минобороны России.
Кроме того, системы ПВО уничтожили 213 украинских беспилотников, а также пять управляемых авиабомб AASM Hammer французского производства.
Российские военные также поразили хранилище авиатоплива ВСУ. Группировка ВС РФ «Запад» за сутки отразила три атаки ВСУ.
Ранее средства противовоздушной обороны сбили пять беспилотников над Курской областью, написал в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru