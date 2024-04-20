Пять беспилотников сбили в небе над Курской областью

Первое сообщение об уничтожении двух дронов губернатор опубликовал в 23:50 мск. Позже в небе над областью сбили еще три беспилотника.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Брянской области силы противовоздушной обороны уничтожили шесть беспилотников. В результате падения одного из дронов получил повреждения энергетической объект, сообщает «Радиоточка НСН».

