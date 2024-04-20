Пять беспилотников сбили в небе над Курской областью
20 апреля 202400:58
Средства противовоздушной обороны сбили пять беспилотников над Курской областью, написал в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.
Первое сообщение об уничтожении двух дронов губернатор опубликовал в 23:50 мск. Позже в небе над областью сбили еще три беспилотника.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В Брянской области силы противовоздушной обороны уничтожили шесть беспилотников. В результате падения одного из дронов получил повреждения энергетической объект, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru