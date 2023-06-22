Минобороны РФ: средства ПВО России перехватили пять ракет Storm Shadow и два снаряда Himars

В оборонном ведомстве также отметили о продолжении украинского наступления на южнодонецком, запорожском, донецком и краснолиманском направлениях. На донецком направлении российские силы отразили четыре таких атаки, уничтожив более 185 бойцов ВСУ.



Между тем, в районе Времевского выступа российские войска отразили две украинские атаки. Также были пресечены пять попыток атак ВСУ в районе населенного пункта Кузьмино и Серебрянского Лесничества.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что украинская армия пыталась вести наступление в течение 16 суток, однако снизила активность, понеся существенные потери, напоминает «Профиль».

