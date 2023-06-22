Шойгу: ВСУ снизили активность после попыток наступления в течение 16 дней
Украинские войска пытались вести наступление в течение 16 дней, сейчас ВСУ снизили активность. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности РФ.
«Понеся существенные потери, противник снизил активность, в настоящий момент занимается перегруппировкой», — цитирует министра ТАСС.
По словам главы военного ведомства, у ВСУ еще есть силы для ведения наступления.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что на линии фронта наблюдается «определенное затишье», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Такая ситуация связана с серьезными потерями противника в личном составе и технике.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru