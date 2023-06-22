В США заявили о панике Байдена из-за уничтоженной техники ВСУ
Президент России Владимир Путин контролирует ход украинского конфликта, а президент США Джо Байден паникует из-за уничтоженной техники украинской армии. Об этом заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Эксперт считает, что Путин уверен в силе России, ничто не сможет смутить российского лидера, при этом западные политики «паникуют». Как отметил Риттер, Вооруженные силы РФ уничтожают все, что НАТО поставляет ВСУ.
«Факт состоит в следующем: когда Америка проиграет этот конфликт на Украине — а мы проиграем, — Россия будет готова сесть с нами за стол переговоров и договориться о некоем справедливом прекращении конфликта. Потому что Владимир Путин сейчас единственный взрослый в комнате», — считает экс-разведчик.
Риттер добавил, что российский президент «играет ведущую роль».
Ранее экс-разведчик заявил, что боевой аспект конфликта на Украине будет завершен к концу лета-началу осени, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru