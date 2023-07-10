Минобороны РФ: Средства ПВО перехватили пять управляемых ракет ВСУ
Российские средства противовоздушной обороны перехватили пять управляемых ракет ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Речь идет о ракетах зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-200. Также российские силы уничтожили восемь принадлежащих украинской армии беспилотников в Запорожской области, ДНР и ЛНР.
До этого в ведомстве, сообщили, что украинские войска в воскресенье, 9 июля попытались ударить ракетами С-200 по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях, атаки не увенчались успехом.
Как сообщил начальник Главного штаба Воздушно-космических сил РФ генерал-полковник Виктор Афзалов, две ракеты были уничтожены средствами противовоздушной обороны. Еще два аналогичных снаряда отклонили с помощью средств радиоэлектронной борьбы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru