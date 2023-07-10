Минобороны РФ: Средства ПВО перехватили пять управляемых ракет ВСУ

До этого в ведомстве, сообщили, что украинские войска в воскресенье, 9 июля попытались ударить ракетами С-200 по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях, атаки не увенчались успехом.

Как сообщил начальник Главного штаба Воздушно-космических сил РФ генерал-полковник Виктор Афзалов, две ракеты были уничтожены средствами противовоздушной обороны. Еще два аналогичных снаряда отклонили с помощью средств радиоэлектронной борьбы, передает «Радиоточка НСН».

