Минобороны РФ сообщило о взятии Угледара под контроль

Отмечается, что город был взят в результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток». О начале городских боев в Угледаре глава ДНР Денис Пушилин сообщил 25 сентября, через несколько дней присутствие ВС РФ в городе признали украинские власти.

Население города по состоянию на 2022 год составляло порядка 15 тысяч человек.

Ранее военкор Александр Коц заявлял в разговоре с НСН, что российская армия много раз безуспешно пыталась взять Угледар, однако теперь изменила тактику, и это приносит позитивные плоды. Он отмечал, что у ВСУ не останется выбора, кроме как сдаться, передает «Радиоточка НСН».

