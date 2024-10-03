Минобороны РФ сообщило о взятии Угледара под контроль
Вооруженные силы РФ взяли под контроль город Угледар в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что город был взят в результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток». О начале городских боев в Угледаре глава ДНР Денис Пушилин сообщил 25 сентября, через несколько дней присутствие ВС РФ в городе признали украинские власти.
Население города по состоянию на 2022 год составляло порядка 15 тысяч человек.
Ранее военкор Александр Коц заявлял в разговоре с НСН, что российская армия много раз безуспешно пыталась взять Угледар, однако теперь изменила тактику, и это приносит позитивные плоды. Он отмечал, что у ВСУ не останется выбора, кроме как сдаться, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru