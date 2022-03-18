Минобороны РФ сообщило о сбитой «Точке-У», направленной по Мелитополю
Минобороны РФ сообщило о нанесении со стороны украинских военных ударов ракетами «Точка-У» с кассетными боевыми частями по жилым кварталам Мелитополя. По словам официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, удары были произведены в ночь на пятницу с территории, подконтрольной Киеву. Он назвал северное направление, юго-восточную окраину города Запорожье.
Российские средства ПВО сбили ракету.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS заявил, что с территории Украины по белорусской территории было осуществлено минимум два пуска ракет «Точка-У». Он добавил, что если Минск будут постоянно провоцировать, он будет вынужден отвечать.
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