Минобороны РФ сообщило о сбитой «Точке-У», направленной по Мелитополю

Российские средства ПВО сбили ракету.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS заявил, что с территории Украины по белорусской территории было осуществлено минимум два пуска ракет «Точка-У». Он добавил, что если Минск будут постоянно провоцировать, он будет вынужден отвечать.







