Лукашенко рассказал о двух запусках «Точек-У» с Украины по Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS заявил, что если Минск будут постоянно провоцировать, он будет вынужден отвечать.

«Возле речки валяется». Лукашенко рассказал о сбитой ракете «Точка-У» у Припяти

По его словам, с территории Украины по белорусской территории было осуществлено минимум два пуска ракет «Точка-У».

«В последнюю неделю они осуществили пуск как минимум двух ракет «Точка-У»... К счастью, нам удалось их сбить», - подчеркнул белорусский лидер.

Ранее Лукашенко на совещании с руководством Минобороны Белоруссии заявил, что Минск не может допустить «удара в спину» Вооруженным силам России, пишет журнал «Профиль».

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ФОТО: Тактически ракетный комплекс "Точка-У". Фото с сайта vpk-news.ru
ТЕГИ:Ракетный УдарАлександр ЛукашенкоУкраинаБелоруссия
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