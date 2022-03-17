Лукашенко рассказал о двух запусках «Точек-У» с Украины по Белоруссии

По его словам, с территории Украины по белорусской территории было осуществлено минимум два пуска ракет «Точка-У».

«В последнюю неделю они осуществили пуск как минимум двух ракет «Точка-У»... К счастью, нам удалось их сбить», - подчеркнул белорусский лидер.

Ранее Лукашенко на совещании с руководством Минобороны Белоруссии заявил, что Минск не может допустить «удара в спину» Вооруженным силам России, пишет журнал «Профиль».