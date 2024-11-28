Указывается, что всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 649 самолетов, 36 882 БПЛА, 283 вертолета, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 520 танков и других боевых бронированных машин. Также за все время СВО российская армия уничтожила 1 492 боевые машины реактивных систем залпового огня, 18 647 орудий полевой артиллерии и минометов, 28 783 единицы специальной военной автомобильной техники.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Новая Ильинка в Донецкой народной республике. Было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Щербиновка, Дзержинск, Леонидовка и Димитров, передает «Радиоточка НСН».

