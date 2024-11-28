Минобороны РФ: Силы ПВО сбили управляемую ракету «Нептун» и 49 беспилотников ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории России управляемую ракету «Нептун», она была уничтожена силами противовоздушной обороны. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Согласно данным, средства ПВО также уничтожили 49 беспилотников ВСУ.

«Прорывают оборону»: В рядах ВСУ ждут переговоров, армия РФ наступает

Указывается, что всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 649 самолетов, 36 882 БПЛА, 283 вертолета, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 520 танков и других боевых бронированных машин. Также за все время СВО российская армия уничтожила 1 492 боевые машины реактивных систем залпового огня, 18 647 орудий полевой артиллерии и минометов, 28 783 единицы специальной военной автомобильной техники.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Новая Ильинка в Донецкой народной республике. Было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Щербиновка, Дзержинск, Леонидовка и Димитров, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры