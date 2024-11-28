Ронцхаймер назвал обстановку для ВСУ на передовой «кошмаром» и отметил быстрое продвижение Вооруженных сил РФ. По его наблюдению, украинские военные чувствуют себя брошенными – как Западом, так и собственным правительством. Ситуация для них становится все более сложной и мрачной, указал журналист.

Кроме того, украинские военные признались Ронцхаймеру, что сильно уступают российской армии в количестве боеприпасов, вооружений и численности личного состава.

ПЕРЕГОВОРЫ БЕЗ ГРАНИЦ 1991 ГОДА?

Многие военнослужащие ВСУ готовы согласиться на прекращение огня и территориальные уступки в пользу России, сообщал британский журнал The Economist со ссылкой на украинских военных. По данным издания, 70% бойцов ВСУ готовы уступить РФ часть территорий и допускают скорое отступление сразу на нескольких направлениях. Причиной тому является отсутствие перспективы ротации на фронте, «систематическая слабость Украины» и общая усталость военных от конфликта.

Так, издание сообщает, что украинский план по мобилизации выполнен лишь на две трети. Кроме того, собеседники журнала отметили, что в ВСУ наблюдается «более крупная проблема в виде качества новобранцев». Мобилизованные украинцы «слишком стары, либо не мотивированы».

Между тем глава офиса президента Украины Андрей Ермак 27 ноября не исключил, что Киев может начать переговоры с Москвой без требования отвода российских войск к границам 1991 года. При этом, по его словам, для начала переговоров ситуация должна вернуться, по крайней мере, к состоянию на 23 февраля 2022 года.

Такую позицию Ермак обозначил в статье для шведской газеты Dagens industri. Он отметил, что Россия не демонстрирует готовности вернуться к ситуации, существовавшей на 23 февраля 2022 года. Ермак также считает эффективной концепцию «мира через силу».

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что условия Украины для переговоров с Россией неуместны, так как их должен диктовать наступающий, а не сдающий позиции.

«Сегодня украинские элиты прекрасно осознают, что говорить будут Москва и Вашингтон, а киевская делегация в лучшем случае в коридоре постоит вместе с европейской», – сказал парламентарий.