«Прорывают оборону»: В рядах ВСУ ждут переговоров, армия РФ наступает
Украинские военные признают преимущество российской армии и отмечают, что конфликт зашел в тупик. Тем временем в офисе президента Украины не исключили начало переговоров с Москвой без требования отвода ВС РФ к границам 1991 года.
Военные Украины понимают, что конфликт с Россией зашел в тупик, и выйти из него можно лишь путем переговоров. Такое мнение высказал заместитель главреда немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер после поездки в Донбасс.
«Россияне наращивают темпы, у них есть ресурсы для продолжения конфликта. У них есть люди, и они превосходят нас числом. Мы должны закончить (конфликт – ред. НСН). Мы должны вести переговоры, но мы не хотим отдавать свою территорию», – приводит журналист слова бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ), который воюет на Красноармейском направлении.
Ронцхаймер назвал обстановку для ВСУ на передовой «кошмаром» и отметил быстрое продвижение Вооруженных сил РФ. По его наблюдению, украинские военные чувствуют себя брошенными – как Западом, так и собственным правительством. Ситуация для них становится все более сложной и мрачной, указал журналист.
Кроме того, украинские военные признались Ронцхаймеру, что сильно уступают российской армии в количестве боеприпасов, вооружений и численности личного состава.
ПЕРЕГОВОРЫ БЕЗ ГРАНИЦ 1991 ГОДА?
Многие военнослужащие ВСУ готовы согласиться на прекращение огня и территориальные уступки в пользу России, сообщал британский журнал The Economist со ссылкой на украинских военных. По данным издания, 70% бойцов ВСУ готовы уступить РФ часть территорий и допускают скорое отступление сразу на нескольких направлениях. Причиной тому является отсутствие перспективы ротации на фронте, «систематическая слабость Украины» и общая усталость военных от конфликта.
Так, издание сообщает, что украинский план по мобилизации выполнен лишь на две трети. Кроме того, собеседники журнала отметили, что в ВСУ наблюдается «более крупная проблема в виде качества новобранцев». Мобилизованные украинцы «слишком стары, либо не мотивированы».
Между тем глава офиса президента Украины Андрей Ермак 27 ноября не исключил, что Киев может начать переговоры с Москвой без требования отвода российских войск к границам 1991 года. При этом, по его словам, для начала переговоров ситуация должна вернуться, по крайней мере, к состоянию на 23 февраля 2022 года.
Такую позицию Ермак обозначил в статье для шведской газеты Dagens industri. Он отметил, что Россия не демонстрирует готовности вернуться к ситуации, существовавшей на 23 февраля 2022 года. Ермак также считает эффективной концепцию «мира через силу».
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что условия Украины для переговоров с Россией неуместны, так как их должен диктовать наступающий, а не сдающий позиции.
«Сегодня украинские элиты прекрасно осознают, что говорить будут Москва и Вашингтон, а киевская делегация в лучшем случае в коридоре постоит вместе с европейской», – сказал парламентарий.
Ранее президент РФ Владимир Путин, обозначая условия для возможного прекращения огня, заявил, в частности, о необходимости вывода ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. До сих пор Киев выступал за воплощение в жизнь «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского. Она, в частности, предполагает перемещение российских войск на границы 1991 года.
НАСТУПЛЕНИЕ ВС РФ ПО ВСЕМУ ФРОНТУ
Российская армия продолжает развивать наступление в зоне спецоперации. По данным Telegram-канала «WarGonzo» на утро 28 ноября, на Донецком фронте продолжаются бои на восточных подступах к Великой Новоселке. Южнее населенного пункта ВС РФ также продолжают улучшать свои позиции, есть тактические успехи. Отмечается, что в Курахово продолжаются штурмовые действия российских войск.
«Севернее этого населенного пункта (Курахово – ред. НСН) под контроль ВС РФ перешли Берестки, идет зачистка. Южнее – продолжается зачистка образовавшегося "кармана"», – говорится в сообщении.
Минобороны РФ о взятии села Берестки пока не сообщало.
В свою очередь на Часовоярском направлении продолжаются бои в городской черте Часов Яра. Канал отметил, что есть продвижения российских войск в районе огнеупорного комбината. На флангах ВС РФ продолжают методично вести работу по улучшению своих позиций.
Указывается, что в Курской области продолжаются тяжелые бои на нескольких участках.
Российская армия активно наступает и в Харьковской области. Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что военнослужащие ВС РФ прорвали оборону ВСУ у села Вишневое, началось освобождение Зеленого Гая.
«В результате успешных действий ВС РФ удалось прорвать оборонительную линию вооруженных формирований Украины западнее населенного пункта Вишневое и начать мероприятия по освобождению населенного пункта Зеленый Гай», – сообщил Марочко в разговоре с РИА Новости.
Также он подчеркнул, что в окрестностях Стельмаховки под контроль ВС РФ перешло порядка восьми гектаров земли в районе административной границы ЛНР.
Российская армия продвигается на Донбассе с самыми высокими темпами с начала боевых действий, в то время как ВСУ испытывают недостаток боеприпасов и личного состава, сообщило 27 ноября издание The Times. Аналитики отметили, что для Украины настало самое тяжелое время.
Ранее, 21 ноября, Владимир Путин заявил, что войска России успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации. Он отметил, что все задачи, которые РФ перед собой ставит, будут решены. Глава государства указывал, что от решения задач СВО во многом зависит будущее России, передает «Радиоточка НСН».
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