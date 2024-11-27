Минобороны РФ: Российская армия взяла под контроль Новую Ильинку в ДНР

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Сбой в работе Калининской линии метро был связан с проверкой одного из составов

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Объем ввода офисных помещений в Москве в 2025 году может вырасти в два раза

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