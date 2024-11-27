Минобороны РФ: Российская армия взяла под контроль Новую Ильинку в ДНР
Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Новая Ильинка в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что было нанесено поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Щербиновка, Дзержинск, Леонидовка и Димитров. Также российские военные отразили 10 контратак ВСУ.
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Украинская армия потеряла до 415 военнослужащих, семь автомобилей, орудие Д-20 и гаубицу Д-30.
Ранее Вооруженные силы РФ взяли под контроль Копанки в Харьковской области. В российском оборонном ведомстве также отчитались о поражении пунктов управления беспилотников ВСУ, с которых осуществлялись запуски дронов-камикадзе по Запорожской АЭС, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru