Минобороны РФ: Российская армия взяла под контроль Новую Ильинку в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Новая Ильинка в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что было нанесено поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Щербиновка, Дзержинск, Леонидовка и Димитров. Также российские военные отразили 10 контратак ВСУ.

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Украинская армия потеряла до 415 военнослужащих, семь автомобилей, орудие Д-20 и гаубицу Д-30.

Ранее Вооруженные силы РФ взяли под контроль Копанки в Харьковской области. В российском оборонном ведомстве также отчитались о поражении пунктов управления беспилотников ВСУ, с которых осуществлялись запуски дронов-камикадзе по Запорожской АЭС, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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