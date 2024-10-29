Минобороны РФ: Российские войска взяли под контроль три населенных пункта в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Горняк в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны России.

Отмечается, что было нанесено поражение живой силе и технике украинских военных в районах населенных пунктов Тарасовка, Димитров, Красное, Новоалексеевка, Вознесенка, Селидово, Лысовка и Ленинское. Сообщается, что ВС РФ отразили 13 контратак ВСУ.

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Военное ведомство подчеркнуло, что украинские военные потеряли свыше 500 военнослужащих, боевую бронированную машину «Kirpi» турецкого производства, гаубицу «Мста-Б», два автомобиля, два орудия Д-20 и три гаубицы Д-30.

Кроме того, ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Доброволье и Катериновка в ДНР.

Ранее, 28 октября, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска ведут дозачистку городов Горняк и Селидово от украинских войск. Он подчеркнул, что Горняк и Селидово имеют стратегическое значение для освобождения ДНР на Красноармейском направлении, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Алексей Коновалов / ТАСС
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