Минобороны РФ: Российские войска взяли под контроль три населенных пункта в ДНР

Военное ведомство подчеркнуло, что украинские военные потеряли свыше 500 военнослужащих, боевую бронированную машину «Kirpi» турецкого производства, гаубицу «Мста-Б», два автомобиля, два орудия Д-20 и три гаубицы Д-30.

Кроме того, ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Доброволье и Катериновка в ДНР.

Ранее, 28 октября, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска ведут дозачистку городов Горняк и Селидово от украинских войск. Он подчеркнул, что Горняк и Селидово имеют стратегическое значение для освобождения ДНР на Красноармейском направлении, передает «Радиоточка НСН».

