Минобороны РФ: Российские войска взяли под контроль три населенных пункта в ДНР
Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Горняк в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны России.
Отмечается, что было нанесено поражение живой силе и технике украинских военных в районах населенных пунктов Тарасовка, Димитров, Красное, Новоалексеевка, Вознесенка, Селидово, Лысовка и Ленинское. Сообщается, что ВС РФ отразили 13 контратак ВСУ.
Военное ведомство подчеркнуло, что украинские военные потеряли свыше 500 военнослужащих, боевую бронированную машину «Kirpi» турецкого производства, гаубицу «Мста-Б», два автомобиля, два орудия Д-20 и три гаубицы Д-30.
Кроме того, ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Доброволье и Катериновка в ДНР.
Ранее, 28 октября, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска ведут дозачистку городов Горняк и Селидово от украинских войск. Он подчеркнул, что Горняк и Селидово имеют стратегическое значение для освобождения ДНР на Красноармейском направлении, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru