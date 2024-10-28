Пушилин заявил о дозачистке Горняка и Селидово от украинских военных
Российские войска ведут дозачистку городов Горняк и Селидово в Донецкой Народной Республике от украинских войск. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Руководитель республики подчеркнул, что Горняк и Селидово имеют стратегическое значение для освобождения ДНР на красноармейском направлении. Пушилин призвал дождаться окончательных заявлений Минобороны об освобождении этих населенных пунктов.
По словам главы ДНР, для обороны городов ВСУ возвели серьезные укрепления, российская армия видела «очень серьезную подготовку противника».
«Наших военнослужащих это не остановило. Ценой героических усилий данные населенные пункты освобождались, и сейчас продолжается дозачистка», — подчеркнул Пушилин.
Ранее СМИ сообщили, что украинские военные подтвердили взятие Горняка под контроль российской армией, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru