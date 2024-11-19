Минобороны РФ: Российские военные взяли под контроль Новоселидовку в ДНР

Сообщается, что ВСУ потеряли свыше 310 военнослужащих, три автомобиля, две боевые бронированные машины, орудие Д-20, гаубицу Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

Ранее Генштаб ВСУ сообщал о сложных боях для украинской армии у Ильинки и Новоселидовки в районе Курахово. Указывалось, что Вооруженные силы РФ наступают в районе Миролюбовки, Луча и Лисовки на Покровском направлении, передает «Радиоточка НСН».

