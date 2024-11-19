Минобороны РФ: Российские военные взяли под контроль Новоселидовку в ДНР
Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Новоселидовка в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что было нанесено поражение живой силе и технике 53-й, 100-й, 117-й механизированных бригад украинской армии, а также 38-й бригады морской пехоты, 12-й и 14-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Леонидовка, Миролюбовка, Дзержинск, Гродовка и Новоэкономическое. Согласно данным, Вооруженные силы РФ отразили шесть контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Сообщается, что ВСУ потеряли свыше 310 военнослужащих, три автомобиля, две боевые бронированные машины, орудие Д-20, гаубицу Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».
Ранее Генштаб ВСУ сообщал о сложных боях для украинской армии у Ильинки и Новоселидовки в районе Курахово. Указывалось, что Вооруженные силы РФ наступают в районе Миролюбовки, Луча и Лисовки на Покровском направлении, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru