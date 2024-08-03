Минобороны РФ: Российские средства ПВО сбили ЗРК Patriot и 140 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили ракету ЗРК Patriot и девять снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны России.

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В российском оборонном ведомстве также сообщили об уничтожении 140 беспилотников ВСУ.

Всего 3 августа над семью регионами России и Азовским морем уничтожили 75 украинских беспилотника, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаВСУМинобороны РФПВО

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