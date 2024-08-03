Минобороны РФ: Российские средства ПВО сбили ЗРК Patriot и 140 дронов ВСУ
3 августа 202414:36
Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили ракету ЗРК Patriot и девять снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве также сообщили об уничтожении 140 беспилотников ВСУ.
Всего 3 августа над семью регионами России и Азовским морем уничтожили 75 украинских беспилотника, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru