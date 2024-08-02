Минобороны: Дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ под Белгородом

Система ПВО сработала в Белгородской области, сообщило в своем Telegram-канале Минобороны России.

Над Курской областью и Кубанью уничтожили шесть беспилотников ВСУ

В оборонном ведомстве отметили, что ВСУ попытались атаковать российские объекты при помощи дрона самолетного типа примерно в 07:00 по местному времени.

В результате беспилотник был уничтожен дежурными средствами ПВО, уточнили в Минобороны.

Ранее ВКС России нанесли удар ракетой Х-35 по позиции радиотехнической роты ПВО Украины.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПВОБелгородская областьВСУБеспилотники

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