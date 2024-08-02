Минобороны: Дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ под Белгородом
2 августа 202409:16
Система ПВО сработала в Белгородской области, сообщило в своем Telegram-канале Минобороны России.
В оборонном ведомстве отметили, что ВСУ попытались атаковать российские объекты при помощи дрона самолетного типа примерно в 07:00 по местному времени.
В результате беспилотник был уничтожен дежурными средствами ПВО, уточнили в Минобороны.
Ранее ВКС России нанесли удар ракетой Х-35 по позиции радиотехнической роты ПВО Украины.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru