Над семью регионами РФ и Азовским морем уничтожили 75 украинских БПЛА
Дежурные средства противовоздушной обороны нейтрализовали 75 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.
Как отметили в ведомстве, минувшей ночью были пресечены попытки Киева совершить террористическую атаку по объектам в РФ.
«Перехвачены и уничтожены 36 БПЛА самолетного типа над Ростовской, восемь над Курской, девять над Белгородской, 17 над Орловской, два над Рязанской областями», — указано в сообщении министерства.
Кроме того, по одному дрону сбили над Воронежской областью, Краснодарским краем, Азовским морем.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что минувшей ночью регион атаковали 55 украинских беспилотников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru