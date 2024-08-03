Над семью регионами РФ и Азовским морем уничтожили 75 украинских БПЛА

Как отметили в ведомстве, минувшей ночью были пресечены попытки Киева совершить террористическую атаку по объектам в РФ.

«Перехвачены и уничтожены 36 БПЛА самолетного типа над Ростовской, восемь над Курской, девять над Белгородской, 17 над Орловской, два над Рязанской областями», — указано в сообщении министерства.

Кроме того, по одному дрону сбили над Воронежской областью, Краснодарским краем, Азовским морем.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что минувшей ночью регион атаковали 55 украинских беспилотников.

