Над семью регионами РФ и Азовским морем уничтожили 75 украинских БПЛА

Дежурные средства противовоздушной обороны нейтрализовали 75 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.

В Белгородской области украинские БПЛА атаковали нефтебазу

Как отметили в ведомстве, минувшей ночью были пресечены попытки Киева совершить террористическую атаку по объектам в РФ.

«Перехвачены и уничтожены 36 БПЛА самолетного типа над Ростовской, восемь над Курской, девять над Белгородской, 17 над Орловской, два над Рязанской областями», — указано в сообщении министерства.

Кроме того, по одному дрону сбили над Воронежской областью, Краснодарским краем, Азовским морем.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что минувшей ночью регион атаковали 55 украинских беспилотников.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПВОРегионыБеспилотникиМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры