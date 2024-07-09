Минобороны РФ: Разрушения в Киеве связаны с падением украинской ракеты

Обнародованные кадры подтверждают, что разрушения в Киеве произошли из-за падения ракеты ПВО, которую военные Украины выпустили из зенитного ракетного комплекса в черте города, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление Министерства обороны России.

Мэр Кличко сообщил о взрывах в Киеве

При этом заявления украинских властей о якобы намеренном ударе РФ по гражданским объектам являются ложью и не соответствуют действительности.

Ранее стало известно, что военнослужащие России 8 июля поразили ракетным ударом склад на заводе «Артем» в Киеве.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:СпецоперацияРоссийская АрмияВСУУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры