Минобороны РФ: Разрушения в Киеве связаны с падением украинской ракеты

При этом заявления украинских властей о якобы намеренном ударе РФ по гражданским объектам являются ложью и не соответствуют действительности.

Ранее стало известно, что военнослужащие России 8 июля поразили ракетным ударом склад на заводе «Артем» в Киеве.

