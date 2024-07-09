Минобороны РФ: Разрушения в Киеве связаны с падением украинской ракеты
9 июля 202403:01
Обнародованные кадры подтверждают, что разрушения в Киеве произошли из-за падения ракеты ПВО, которую военные Украины выпустили из зенитного ракетного комплекса в черте города, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление Министерства обороны России.
При этом заявления украинских властей о якобы намеренном ударе РФ по гражданским объектам являются ложью и не соответствуют действительности.
Ранее стало известно, что военнослужащие России 8 июля поразили ракетным ударом склад на заводе «Артем» в Киеве.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru