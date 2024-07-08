Мэр Кличко сообщил о взрывах в Киеве
8 июля 202410:51
Взрывы прогремели в Киеве. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
Как отметил градоначальник, в пригороде украинской столицы работают силы ПВО.
«Детали позже. Не покидайте укрытий!» — написал Кличко в Telegram-канале.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев, в Киеве было слышно несколько взрывов. Сильный хлопок прогремел в районе аэропорта Жуляны, также взрывы прозвучали в самой столице Украины.
Минувшей ночью взрывы были слышны в Николаеве и Харькове, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru