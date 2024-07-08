Мэр Кличко сообщил о взрывах в Киеве

Взрывы прогремели в Киеве. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Как отметил градоначальник, в пригороде украинской столицы работают силы ПВО.

«Детали позже. Не покидайте укрытий!» — написал Кличко в Telegram-канале.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев, в Киеве было слышно несколько взрывов. Сильный хлопок прогремел в районе аэропорта Жуляны, также взрывы прозвучали в самой столице Украины.

Минувшей ночью взрывы были слышны в Николаеве и Харькове, напоминает 360.ru.

