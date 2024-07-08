ВС РФ поразили склад на военном заводе «Артем» в Киеве

«Военный завод «Артем». Поражен склад», - рассказали в ведомстве.

Ранее очевидцы сообщали о сильном взрыве и пожаре в Шевченковском районе, где находится завод. В материале уточняется, что на данном заводе производят в том числе ракеты.

Ранее Минобороны России сообщило, что российский оперативно-тактический комплекс «Искандер» уничтожил две пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ в Одесской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



