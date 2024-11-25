Минобороны РФ: ПВО сбила 8 баллистических ракет за сутки

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь баллистических ракет за сутки, сообщило Минобороны РФ.

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Отмечается, что Вооруженные силы РФ также поразили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины. Согласно данным, за прошедшие сутки средства ПВО также сбили шесть бомб JDAM и 45 беспилотников самолетного типа.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на фоне удара России «Орешником» по объекту в Днепре призвал Европу перестать поддерживать конфликт на Украине. Он напомнил, что гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности «Орешник» может нанести быстрый и неприемлемый ущерб западным столицам, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:РакетыУкраинаМинобороны РФ

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