Минобороны РФ: ПВО сбила 8 баллистических ракет за сутки
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь баллистических ракет за сутки, сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что Вооруженные силы РФ также поразили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины. Согласно данным, за прошедшие сутки средства ПВО также сбили шесть бомб JDAM и 45 беспилотников самолетного типа.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на фоне удара России «Орешником» по объекту в Днепре призвал Европу перестать поддерживать конфликт на Украине. Он напомнил, что гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности «Орешник» может нанести быстрый и неприемлемый ущерб западным столицам, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru