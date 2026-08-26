Соцфонд России ускорил оформление ежемесячной денежной выплаты

Социальный фонд ускорил распоряжение соцуслугами и оформление ежемесячной денежной выплаты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что средний срок назначения ежемесячной выплаты сократили почти на 10%, переоформления - на 15%.

«Социальный фонд также сократил срок, в течение которого рассматривается заявление получателя... выплаты о выборе формы предоставления социальных услуг. Теперь это происходит за один день»,- указали в ведомстве.

Ежемесячную денежную выплату предоставляют россиянам с инвалидностью, ветеранам боевых действий и их семьям, пострадавшим от радиационных или техногенных катастроф, Героям России и Героям Труда, ветеранам Великой Отечественной войны и другим. При ее оформлении гражданам автоматически назначают набор соцуслуг, в их числе предоставление путевки в санаторий, лекарств, бесплатного проезда на электричках. При этом неиспользуемые услуги можно заменить денежной компенсацией.

Ранее Соцфонд сообщил о сокращении срока рассмотрения заявок о распоряжении материнским капиталом до четырех дней.

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ФОТО: РИА Новости
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