Соцфонд России ускорил оформление ежемесячной денежной выплаты
Социальный фонд ускорил распоряжение соцуслугами и оформление ежемесячной денежной выплаты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что средний срок назначения ежемесячной выплаты сократили почти на 10%, переоформления - на 15%.
«Социальный фонд также сократил срок, в течение которого рассматривается заявление получателя... выплаты о выборе формы предоставления социальных услуг. Теперь это происходит за один день»,- указали в ведомстве.
Ежемесячную денежную выплату предоставляют россиянам с инвалидностью, ветеранам боевых действий и их семьям, пострадавшим от радиационных или техногенных катастроф, Героям России и Героям Труда, ветеранам Великой Отечественной войны и другим. При ее оформлении гражданам автоматически назначают набор соцуслуг, в их числе предоставление путевки в санаторий, лекарств, бесплатного проезда на электричках. При этом неиспользуемые услуги можно заменить денежной компенсацией.
Ранее Соцфонд сообщил о сокращении срока рассмотрения заявок о распоряжении материнским капиталом до четырех дней.
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