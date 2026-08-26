Ида Галич ответила хейтерам из-за съемок в кино без актерского образования
Ида Галич заявила корреспонденту НСН, что не переживает из-за отсутствия актерского образования, так как готова учиться и много работать.
Телеведущая и блогер Ида Галич пожелала своим хейтерам начать что-то делать, так как «ролей, денег и славы» хватит абсолютно всем, передает корреспондент НСН.
В столичном кинотеатре «Октябрь» накануне прошла светская премьера сериала «Чудо» — восьмисерийной картины, где главную роль исполнила Ида Галич. Она призналась, что отсутствие актерского образования никак ей не мешает в работе.
«Я очень целеустремленный человек, я хочу сниматься в кино – я буду. Я учусь, да, у меня нет возможности поступить в театральный вуз, но я всегда за саморазвитие. Ничего страшного, что я не актриса. Места под софитами хватит абсолютно всем, в мире очень много ролей, денег и славы. Просто приходи и бери, но нужно что-то для этого делать. Многие не делают, а только критикуют. Я очень люблю жизнь во всех ее проявлениях, я просто делаю свою работу, а параллельно получаю удовольствие. Все большие победы достигаются маленькими шагами, я в этом убеждена. У меня никогда не исполняются мечты просто так. Моя мечта всегда исполняется через физический труд. Мне всегда немного сложно дается большая и красивая мечта», - ответила она на вопрос журналистов про хейт и критику.
Ранее Ида Галич призналась, что съемки в сериале «Чудо» дались ей непросто, кастинг она проходила на шестом месяце беременности, а затем работала с младенцем на руках.
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