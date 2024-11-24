Песков назвал обновление ядерной доктрины РФ сигналом для Запада
Указ президента РФ Владимира Путина об обновлении ядерной доктрины можно считать сигналом для Запада. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Соответствующее видео опубликовано в его Telegram-канале.
«Безусловно, здесь не бывает никаких случайностей», - добавил официальный представитель Кремля.
По словам Пескова, Путину приходится отвечать на беспрецедентную эскалацию, которая в первую очередь была спровоцирована администрацией пока еще действующего президента США Джо Байдена.
Ранее научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович в интервью НСН заявил, что обновленная ядерная доктрина РФ подразумевает перечень объектов на территории стран НАТО, которые будут поражаться при неблагоприятных для России сценариях.
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