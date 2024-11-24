Песков назвал обновление ядерной доктрины РФ сигналом для Запада

Указ президента РФ Владимира Путина об обновлении ядерной доктрины можно считать сигналом для Запада. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Соответствующее видео опубликовано в его Telegram-канале.

«Безусловно, здесь не бывает никаких случайностей», - добавил официальный представитель Кремля.