Очаги пожара на строительной площадке Амурского газохимического комплекса полностью ликвидировали

Жителей города Котовска в Тамбовской области призвали не выходить на улицу в ближайшие два дня из-за пожара в складе Wildberries

Мошенники создали поддельную образовательную платформу и заманивают в неё учителей

Полный переход на новую модель высшего образования планируется завершить в России в предстоящие три года