Демограф раскрыл, что спасет Россию от вымирания
Все человечество вступит в фазу вымирания уже через 10 лет, «не помогут» даже Африка и Южная Азия, заявил НСН Юрий Крупнов.
К концу столетия население России уменьшится в два раза, заявил НСН председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Чтобы этого избежать, в семьях должно рождаться минимум два ребенка, а лучше – больше.
Рождаемость в мире впервые в истории упала ниже уровня, который нужен для воспроизводства населения. Такого никогда прежде не происходило - ни во время войн, ни во время пандемий, говорится в исследовании Terra Incognita: The Economics of a Shrinking World. Крупнов подтвердил этот пугающий «тренд».
«Когда простое демографическое воспроизводство прекращается, фактически начинается вымирание. Суммарный коэффициент рождаемости – это условное количество детей на одну женщину. Когда он становится меньше примерно 2,15, это означает, что наступает вымирание. В РФ такая ситуация случилась в 1964 году, мы в этом смысле вымираем с того периода, хотя до 90-х годов это прикрывалось ростом населения предыдущих возрастов. К концу столетия нас останется половина – 70 миллионов. Россия должна перестать болтать про демографию, нужны четкие меры. Единственный способ – это переходить от коэффициента в 1,4 до 2,5, чтобы в среднем в семье было три и более детей. Нужно делать ставку на модельную семью с тремя детьми, под эту семью заводить все: экономику, социалку и так далее. При правильных действиях нам для этого требуется 25-30 лет», - рассказал он.
По его словам, все человечество вступит в фазу вымирания уже через 10 лет, «не помогут» даже Африка и Южная Азия.
«В такой период вымирания фактически все человечество перейдет через 10-15 лет. Рождаемость резко снижается даже в странах Африки и Южной Азии. При этом вокруг почему-то идет болтовня про перенаселение, а у нас уже вымирание, демографическая зима. Демографически сейчас лучше в более отсталых странах, у них падение рождаемости просто задерживается. Любое прибавление населения в этих странах инерционное, оно ничего нам не дает. Население Африки будет расти, но суммарный коэффициент там падает все равно. Рождаемость падает во всем мире, так как нет экономической базы для воспроизводства населения», - добавил собеседник НСН.
Средний коэффициент рождаемости в России в настоящее время составляет 1,352, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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