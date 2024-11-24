На фоне применения «Орешника» Медведев призвал Европу перестать помогать Украине

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на фоне удара РФ «Орешником» по объекту в Днепре призвал Европу перестать поддерживать конфликт на Украине. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности «Орешник» может нанести быстрый и неприемлемый ущерб западным столицам.