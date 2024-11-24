На фоне применения «Орешника» Медведев призвал Европу перестать помогать Украине
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на фоне удара РФ «Орешником» по объекту в Днепре призвал Европу перестать поддерживать конфликт на Украине. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности «Орешник» может нанести быстрый и неприемлемый ущерб западным столицам.
Экс-президент РФ также написал, что представители Верховной рады Украины в ожидании трудного развития событий в стране уже «сидят на чемоданах».
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что украинский конфликт мог бы завершиться быстрее и без лишних жертв, если бы НАТО не продолжал разжигать войну, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru