«Не спала и училась целоваться»: Ида Галич о съемках в сериале «Чудо»
Ида Галич заявила корреспонденту НСН, что во время съемок спала три часа в сутки, совмещая роль мамы и актрисы.
Телеведущая и блогер Ида Галич призналась, что съемки в сериале «Чудо» дались ей непросто: кастинг она проходила на шестом месяце беременности, а затем работала с младенцем на руках.
В столичном кинотеатре «Октябрь» накануне прошла светская премьера сериала «Чудо» — восьмисерийной картины, где главную роль исполнила Ида Галич. Галич рассказала, что во время съемок спала всего три часа, учила большой объем текста, а также впервые целовалась в кадре, передает специальный корреспондент НСН.
«Кастинг проходил, когда я еще была в положении. Это был шестой месяц беременности. Когда я узнала, я, конечно, очень удивилась. Когда ты с огромным животом играешь большую любовь на пробах, это интересная ситуация. Но мы с Денисом Шведовым справились. Мне кажется, тот факт, что я была внутри с маленьким чудом во время подготовки к проекту «Чудо», внес свою лепту. Моя героиня Мия обращена в себя, внутри себя, это стало ключевым моментом при подготовке к роле. Я не могу свою героиню назвать антагонистом. Мия научит зрителя, что мир не черный и не белый. Мы все забыли про полутона, мы про это вспомним», - поделилась она.
Блогер добавила, что все ее мечты всегда проходят через серьезный физический труд, «Чудо» не стало исключением.
«Во время съемок малышу было всего два месяца, это было сложно, потому что был физический сложный момент с недосыпом. Я в сутки спала часа три максимум. У меня никогда не исполняются мечты просто так. Моя мечта всегда исполняется через физический труд. Мне всегда немного сложно дается большая и красивая мечта. Это сейчас мы видим красивую картинку: кинотеатр «Октябрь», зрители, но в начале пути были сложности. Я рада, что крутая команда позволила мне их пройти. Когда на площадке появлялась малышка, мне доставалась любовь и ласка, этого маленького человека все хотели потискать. Пришлось научиться не спать, мы учились работать с большим количеством текста, у нас выработка доходила до 11 минут в день. Нужно было учиться целоваться в кадре, что я тоже никогда не делала, было достаточно сложно», - рассказала она.
Сериал рассказывает о самой популярной в стране блогере-коуче по имени Мия. Она умеет заглядывать в тайные мысли людей и знает об их истинных, скрытых желаниях. К ней за переменами и смыслом жизни идут миллионы, и она действительно меняет судьбы. Но за каждое «чудо» героям приходится платить свою цену.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Киркоров, Газманов и Сукачев выступят на ВЭФ
- Демограф раскрыл, что спасет Россию от вымирания
- Кравцов: Серьезных изменений в ЕГЭ-2027 не будет
- Силовики задержали жителя Майкопа, планировавшего теракт на объекте Минобороны
- Деньги есть: Кто возместит ущерб из-за атак на склады Ozon и Wildberries
- Соцфонд России ускорил оформление ежемесячной денежной выплаты
- В России переход на новую модель высшего образования завершат за три года
- Ида Галич ответила хейтерам из-за съемок в кино без актерского образования
- «Не спала и училась целоваться»: Ида Галич о съемках в сериале «Чудо»
- При пожаре на АГХК погибли семь человек, еще 152 пострадали