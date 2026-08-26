Силовики задержали жителя Майкопа, планировавшего теракт на объекте Минобороны

Жителя Майкопа задержали за подготовку теракта на объекте Минобороны. Об этом говорится в сообщении ФСБ.

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Ведомство совместно с МВД пресекло в Адыгее и Кабардино-Балкарии противоправную деятельность сторонников запрещенных в РФ международных террористических организаций.

«В г. Майкопе задержан местный житель, планировавший совершение теракта в отношении одного из объектов Министерства обороны», - подчеркнули в спецслужбе.

Деятельность злоумышленника координировал боевик украинской террористической организации. Правоохранители возбудили против задержанного уголовное дело о приготовлении к теракту.

Ранее управление ФСБ по Тюменской области пресекло попытку совершения теракта на объекте железнодорожного транспорта в Новом Уренгое.

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ФОТО: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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