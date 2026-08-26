Стубб назвал вступление Киева в ЕС лучшим результатом конфликта с Россией

Вступление Украины в Евросоюз станет лучшим исходом конфликта страны с Россией. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, пишет РИА Новости.

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«В конечном итоге Украина станет членом Европейского Союза», - отметил политик, добавив, что это, на его взгляд, будет лучшим итогом конфликта.

Вместе с тем Стубб указал, что Киеву будет «непросто» в переговорах о членстве в сообществе.

Ранее политик заявил, что удары Украины по объектам в России могут подтолкнуть Москву к началу переговорного процесса по украинскому урегулированию.

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ФОТО: ТАСС / AP
ТЕГИ:ЕвросоюзУкраинаФинляндия

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