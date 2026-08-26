Деньги есть: Кто возместит ущерб из-за атак на склады Ozon и Wildberries
Игорь Юргенс заявил НСН, что в дело может вмешаться Российская национальная перестраховочная компания, владельцем которой является Центральный банк.
Если Ozon и Wildberries заключили договор со страховой компанией на большие суммы, ущерб после атак БПЛА будет возмещен в полной мере, заявил НСН президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС), председатель правления фонда «Институт современного развития» (ИНСОР) Игорь Юргенс.
Ozon в результате атак беспилотников на объекты в России мог потерять товары на 88,5-107 млрд рублей, подсчитали аналитики Data Insight. Ещё 37-62 млрд рублей – возможный ущерб от потери складской инфраструктуры. Кроме того, ущерб в товарах Wildberries после последней атаки на склады составляет от 517 до 580 млрд рублей. Что касается постройки новых складов маркетплейса, это может стоить от 186 до 344 млрд рублей, сообщает РБК. Юргенс рассказал, как поступают страховые компании в таком случае.
«Надо разбираться, что было застраховано, как Ozon заключал договор страхования. Если договор на эти суммы был заключен, то и логистические компании, и продавцы платформы - каждый страхует свою часть. Конечно, такие большие суммы не потянет какая-то одна страховая компания разом, но именно для этого существует перестрахование. У нас есть Российская национальная перестраховочная компания, владельцем которой является Центральный банк. Там такие суммы есть, безусловно. У нас были прецеденты, выплаты после соответствующих процедур происходят. Я не слышал о спорах по поводу сумм, так как все оговаривается в договоре, все суммы. Конечно, сейчас страховка будет дорожать при увеличении числа такого рода атак. Страховщик сначала должен аккумулировать средства, чтобы иметь возможность покрыть потом», - объяснил он.
Продавцы маркетплейса Ozon, оформившие страховку от атак беспилотников ВС У, смогут получить компенсацию за испорченный товар. Об этом представители компании ранее рассказали в своем Telegram-канале.
За несколько последних дней украинские БПЛА нанесли удары по складам Ozon в Чапаевске, Оренбурге, Краснодаре и Махачкале, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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