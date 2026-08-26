В России переход на новую модель высшего образования завершат за три года
Полный переход на новую модель высшего образования в России планируют завершить за три года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.
Пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования запустили в стране в 2023 году, в него входят уже 17 вузов, напоминает RT.
«Полный переход... планируется завершить в предстоящие три года, а по отдельным укрупненным группам специальностей этот процесс начнется с 2027 года», - отметили в Минобрнауки.
Кроме того, ведомство подчеркнуло, что студенты, поступившие ранее на программы бакалавриата и магистратуры, и поступающие сейчас абитуриенты смогут беспрепятственно по ним доучиться. В будущем дипломы, в которых указана квалификация «бакалавр» и «магистр», останутся действующими документами о получении высшего образования.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о правилах проведения пилотного проекта по переходу на новую систему высшего образования до 2029/2030 учебного года.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Демограф раскрыл, что спасет Россию от вымирания
- Кравцов: Серьезных изменений в ЕГЭ-2027 не будет
- Силовики задержали жителя Майкопа, планировавшего теракт на объекте Минобороны
- Деньги есть: Кто возместит ущерб из-за атак на склады Ozon и Wildberries
- Соцфонд России ускорил оформление ежемесячной денежной выплаты
- В России переход на новую модель высшего образования завершат за три года
- Ида Галич ответила хейтерам из-за съемок в кино без актерского образования
- «Не спала и училась целоваться»: Ида Галич о съемках в сериале «Чудо»
- При пожаре на АГХК погибли семь человек, еще 152 пострадали
- Американский журналист Хелали подал документы для получения российского гражданства