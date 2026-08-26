В России переход на новую модель высшего образования завершат за три года

Полный переход на новую модель высшего образования в России планируют завершить за три года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

Пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования запустили в стране в 2023 году, в него входят уже 17 вузов, напоминает RT.

«Полный переход... планируется завершить в предстоящие три года, а по отдельным укрупненным группам специальностей этот процесс начнется с 2027 года», - отметили в Минобрнауки.

Кроме того, ведомство подчеркнуло, что студенты, поступившие ранее на программы бакалавриата и магистратуры, и поступающие сейчас абитуриенты смогут беспрепятственно по ним доучиться. В будущем дипломы, в которых указана квалификация «бакалавр» и «магистр», останутся действующими документами о получении высшего образования.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о правилах проведения пилотного проекта по переходу на новую систему высшего образования до 2029/2030 учебного года.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:Высшее ОбразованиевузыМинобрнауки

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