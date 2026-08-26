Киркоров, Газманов и Сукачев выступят на ВЭФ

Ряд известных артистов выступят на празднике «Душа России. Язык, который понимают все», который запланирован в рамках культурной программы Восточного экономического форума во Владивостоке. Об этом рассказали в администрации города.

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Для жителей и гостей Владивостока выступят известные коллективы Приморского края и популярные артисты. По данным властей, на сцену выйдут певицы Bearwolf, Клава Кока и Люся Чеботина, а также исполнители Филипп Киркоров, Николай Басков, Олег Газманов и Гарик Сукачев. Кроме того, планируются выступления исполнителей из Китая WEIYI и KAI и DJ-сет от Эллы Кей.

Концерты пройдут 2 сентября на центральной площади Владивостока.

ВЭФ состоится 1-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

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ФОТО: ТАСС / Михаил Джапаридзе
ТЕГИ:ВладивостокВосточный Экономический Форум

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