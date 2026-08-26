Киркоров, Газманов и Сукачев выступят на ВЭФ

Для жителей и гостей Владивостока выступят известные коллективы Приморского края и популярные артисты. По данным властей, на сцену выйдут певицы Bearwolf, Клава Кока и Люся Чеботина, а также исполнители Филипп Киркоров, Николай Басков, Олег Газманов и Гарик Сукачев. Кроме того, планируются выступления исполнителей из Китая WEIYI и KAI и DJ-сет от Эллы Кей.



Концерты пройдут 2 сентября на центральной площади Владивостока.



ВЭФ состоится 1-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

