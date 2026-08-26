Кравцов: Серьезных изменений в ЕГЭ-2027 не будет
26 августа 202610:13
Юлия Савченко
Серьезных изменений в Едином государственном экзамене в 2027 году не планируется. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает РИА Новости.
Министр обратил внимание, что многих волнует вопрос заданий в испытании, пишет RT.
«Никаких серьезных изменений, усложнений, либо легче сделать ЕГЭ, не будет», - отметил Кравцов.
Ранее в Рособрнадзоре заявили, что не планируют усложнять ЕГЭ, так как содержание заданий строго определяется образовательными стандартами и школьными программами.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Демограф раскрыл, что спасет Россию от вымирания
- Кравцов: Серьезных изменений в ЕГЭ-2027 не будет
- Силовики задержали жителя Майкопа, планировавшего теракт на объекте Минобороны
- Деньги есть: Кто возместит ущерб из-за атак на склады Ozon и Wildberries
- Соцфонд России ускорил оформление ежемесячной денежной выплаты
- В России переход на новую модель высшего образования завершат за три года
- Ида Галич ответила хейтерам из-за съемок в кино без актерского образования
- «Не спала и училась целоваться»: Ида Галич о съемках в сериале «Чудо»
- При пожаре на АГХК погибли семь человек, еще 152 пострадали
- Американский журналист Хелали подал документы для получения российского гражданства