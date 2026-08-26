Кравцов: Серьезных изменений в ЕГЭ-2027 не будет

Серьезных изменений в Едином государственном экзамене в 2027 году не планируется. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

РАНХиГС: ЕГЭ не стоит усложнять, несмотря на большое количество стобалльников

Министр обратил внимание, что многих волнует вопрос заданий в испытании, пишет RT.

«Никаких серьезных изменений, усложнений, либо легче сделать ЕГЭ, не будет», - отметил Кравцов.

Ранее в Рособрнадзоре заявили, что не планируют усложнять ЕГЭ, так как содержание заданий строго определяется образовательными стандартами и школьными программами.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:МинпросветЕГЭ

Горячие новости

Все новости

партнеры