ВСУ на курском направлении за сутки потеряли около 240 военных

Потери ВСУ за минувшие сутки на курском направлении и составили порядка 240 военных, сообщили в Минобороны России.

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В российском оборонном ведомстве отметили, что всего за время боевых действий ВСУ потеряли около 50840 военнослужащих.

Кроме того, российские войска группировки «Север» отразили девять контратак противника, нанесли поражение формированиям танковой и других бригад.

Ранее стало известно, что более 80 беспилотников ВСУ было уничтожено над территорией России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Курская ОбластьУкраинаСпецоперацияВСУ

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