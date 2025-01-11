ВСУ на курском направлении за сутки потеряли около 240 военных

В российском оборонном ведомстве отметили, что всего за время боевых действий ВСУ потеряли около 50840 военнослужащих.

Кроме того, российские войска группировки «Север» отразили девять контратак противника, нанесли поражение формированиям танковой и других бригад.

Ранее стало известно, что более 80 беспилотников ВСУ было уничтожено над территорией России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

