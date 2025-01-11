ВСУ на курском направлении за сутки потеряли около 240 военных
11 января 202514:13
Потери ВСУ за минувшие сутки на курском направлении и составили порядка 240 военных, сообщили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве отметили, что всего за время боевых действий ВСУ потеряли около 50840 военнослужащих.
Кроме того, российские войска группировки «Север» отразили девять контратак противника, нанесли поражение формированиям танковой и других бригад.
Ранее стало известно, что более 80 беспилотников ВСУ было уничтожено над территорией России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru