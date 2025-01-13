Два человека пострадали при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Курской области

По его словам, инцидент произошел в Беловском районе Курской области на дороге между селом Белица и деревней Гирьи.



Пострадавшим мужчине и женщине оказали первую помощь. Сейчас пенсионеров госпитализируют.

Ранее в Брянской области в результате атаки ВСУ на Карачевский район погибла женщина, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

