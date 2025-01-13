Два человека пострадали при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Курской области
13 января 202513:18
Два человека пострадали в результате удара украинского дрона по автомобилю в Курской области, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.
По его словам, инцидент произошел в Беловском районе Курской области на дороге между селом Белица и деревней Гирьи.
Пострадавшим мужчине и женщине оказали первую помощь. Сейчас пенсионеров госпитализируют.
Ранее в Брянской области в результате атаки ВСУ на Карачевский район погибла женщина, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru