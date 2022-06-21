Минобороны РФ ответило ударами на украинскую атаку на платформы «Черноморнефтегаза»

Российская армия нанесла удары крылатыми ракетами по аэродрому в районе Одессы в ответ на украинскую атаку на газодобывающие платформы в Черном море. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что в результате провокации ВСУ в Черном море на платформе «БК-1» начался сильный пожар, была создана угроза экологической катастрофы.

Пожар на поврежденной платформе «Черноморнефтегаза» перекинулся к скважине

Глава Крыма Сергей Аксенов вечером 20 июня заявил, что в результате удара войск Украины по буровым платформам «Черноморнефтегаза» было эвакуировано 94 человека. По его словам, 15 военнослужащих остаются охранять действующие буровые платформы. Кроме того, известно о трех раненых и семи пропавших без вести.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Тарас Литвиненко
ТЕГИ:ОдессаМинобороны РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры