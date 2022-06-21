Минобороны РФ ответило ударами на украинскую атаку на платформы «Черноморнефтегаза»
Российская армия нанесла удары крылатыми ракетами по аэродрому в районе Одессы в ответ на украинскую атаку на газодобывающие платформы в Черном море. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что в результате провокации ВСУ в Черном море на платформе «БК-1» начался сильный пожар, была создана угроза экологической катастрофы.
Глава Крыма Сергей Аксенов вечером 20 июня заявил, что в результате удара войск Украины по буровым платформам «Черноморнефтегаза» было эвакуировано 94 человека. По его словам, 15 военнослужащих остаются охранять действующие буровые платформы. Кроме того, известно о трех раненых и семи пропавших без вести.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+5 167 / сут.
Умерли
381 тыс.+114 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+6 163 / сут.
- Песков: Рост безработицы в России только начинается
- В Минобороны РФ заявили о принудительной мобилизации в некоторых областях Украины
- Минобороны РФ опровергло «тайную» поездку Зеленского в Лисичанск
- В Кремле нашли ошибку в формулировке вопроса референдума в Южной Осетии
- Германия впервые рассказала о предоставленном Украине вооружении
- Россияне назвали размер желаемой зарплаты
- Песков прокомментировал продажу Муратовым нобелевской медали для помощи беженцам
- Минобороны РФ ответило ударами на украинскую атаку на платформы «Черноморнефтегаза»
- Госдума освободила импортеров от ответственности при параллельном импорте
- Путин заявил, что первый «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru