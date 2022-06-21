Минобороны РФ ответило ударами на украинскую атаку на платформы «Черноморнефтегаза»

Российская армия нанесла удары крылатыми ракетами по аэродрому в районе Одессы в ответ на украинскую атаку на газодобывающие платформы в Черном море. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что в результате провокации ВСУ в Черном море на платформе «БК-1» начался сильный пожар, была создана угроза экологической катастрофы.