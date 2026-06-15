Трамп заявил, что суда возобновили движение через Ормузский пролив

По его словам, многие из кораблей, которые начали выходить пролива, загружены нефтью.

«Они идут по южному «шоссе». Оно полностью безопасно и чисто», — написал политик в своей соцсети Truth Social.

Также глава Белого дома добавил, что существуют и другие маршруты для судоходства.

Ранее Трамп подтвердил заключение между США и Ираном. ТАкже он объявил об открытии Ормузского пролива и прекращении военно-морской блокады, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

