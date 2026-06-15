Трамп заявил, что суда возобновили движение через Ормузский пролив
Суда возобновили движение через Ормузский пролив. Как пишет RT, об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
По его словам, многие из кораблей, которые начали выходить пролива, загружены нефтью.
«Они идут по южному «шоссе». Оно полностью безопасно и чисто», — написал политик в своей соцсети Truth Social.
Также глава Белого дома добавил, что существуют и другие маршруты для судоходства.
Ранее Трамп подтвердил заключение между США и Ираном. ТАкже он объявил об открытии Ормузского пролива и прекращении военно-морской блокады, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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