Оформить ДТП, даже если речь идет о царапине на чужой машине, в большинстве случаев — более безболезненный способ решения проблемы.

«Проще позвонить в 112, сообщить о ДТП и оформиться по европротоколу. Либо, если нет второго участника аварии, вызвать инспекторов и оформиться как водитель, совершивший ДТП в одиночку. Или же через "Госуслуги" найти телефон второго участника, вызвать его и оформить европротокол. Мы с вами живём в цивилизованном обществе, и сейчас скрыться, как десять лет назад, не получится. Кроме того, у всех есть страховка, за которую вы заплатили, — страховая компания возместит ущерб пострадавшему в ДТП. Скрываться смысла нет», — пояснил автоюрист.

Водитель, попавший в ДТП в состоянии алкогольного опьянения или не имеющий полиса ОСАГО, должен будет взять всю ответственность на себя и понести наказание.

«Если вы пьяный или у вас нет страхового полиса, то появляется умысел скрыться, тогда вы берете всю ответственность на себя. Платить придется из своего кармана, и в 90% случаев вас также найдут», — добавил собеседник НСН.

Если автолюбитель скрылся с места самой незначительной аварии, то впоследствии в суде ему будет крайне сложно доказать непреднамеренность поступка.

«Если вы своим автомобилем просто поцарапали другой, то ущерб всё равно есть. Поэтому оформите ДТП — и страховая компания возместит ущерб. Вы можете в суде долго и упорно доказывать, что умысла у вас не было, — например, что вы были за рулём "Газели" и не могли этого почувствовать. Но вам ещё нужно будет это доказать. Стоит ли игра свеч? Если вы почувствовали, что толкнули кого‑то, — выйдите, посмотрите и сообщите о ДТП», — посоветовал специалист.

Полная отмена техосмотра лишит работы целую отрасль, однако эта процедура требует упрощения, поэтому внедрение возможности проходить его онлайн является хорошим компромиссом, рассказал ранее НСН генеральный директор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко.

