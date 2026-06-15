Россиянам рассказали, почему не получится скрыться с места ДТП
Городские камеры видеонаблюдения сделали наказание за такое правонарушение почти неизбежным, заявил НСН автоюрист Дмитрий Славнов.
Благодаря распространенности камер видеонаблюдения бесследно оставить место ДТП сейчас практически невозможно, а стоить для водителя это будет гораздо дороже, чем при оформлении аварии, заявил НСН автоюрист Дмитрий Славнов.
Россияне стали чаще скрываться с места ДТП, говорится в отчёте МВД. С начала года подобных инцидентов стало на 7% больше, чаще всего — в Нижегородской области, Приморском крае, Челябинской области и Москве. При этом в 80% случаев автомобилистов рано или поздно обнаруживают.
«Эта статистика собрана на основе данных о водителях, которые попали на парковки, где нет камер. Но на сегодняшний день в 100% случаев — например, в Москве — всех скрывшихся с места ДТП находят, потому что камеры наблюдения установлены на каждом доме и при каждом выезде. 7% — это просто погрешность. Например, я поцарапал машину и пытаюсь уйти от ответственности. Так вот, вероятность того, что мне удастся скрыться и меня не найдут, составляет менее 10%. Скорее всего, меня найдут, возбудят административное дело по статье 12.27, части 2 КоАП РФ (оставление места ДТП) и лишат прав на срок до полутора лет. Кроме того, придётся возместить расходы на ремонт пострадавшего автомобиля из своего кармана», — рассказал Славнов.
Оформить ДТП, даже если речь идет о царапине на чужой машине, в большинстве случаев — более безболезненный способ решения проблемы.
«Проще позвонить в 112, сообщить о ДТП и оформиться по европротоколу. Либо, если нет второго участника аварии, вызвать инспекторов и оформиться как водитель, совершивший ДТП в одиночку. Или же через "Госуслуги" найти телефон второго участника, вызвать его и оформить европротокол. Мы с вами живём в цивилизованном обществе, и сейчас скрыться, как десять лет назад, не получится. Кроме того, у всех есть страховка, за которую вы заплатили, — страховая компания возместит ущерб пострадавшему в ДТП. Скрываться смысла нет», — пояснил автоюрист.
Водитель, попавший в ДТП в состоянии алкогольного опьянения или не имеющий полиса ОСАГО, должен будет взять всю ответственность на себя и понести наказание.
«Если вы пьяный или у вас нет страхового полиса, то появляется умысел скрыться, тогда вы берете всю ответственность на себя. Платить придется из своего кармана, и в 90% случаев вас также найдут», — добавил собеседник НСН.
Если автолюбитель скрылся с места самой незначительной аварии, то впоследствии в суде ему будет крайне сложно доказать непреднамеренность поступка.
«Если вы своим автомобилем просто поцарапали другой, то ущерб всё равно есть. Поэтому оформите ДТП — и страховая компания возместит ущерб. Вы можете в суде долго и упорно доказывать, что умысла у вас не было, — например, что вы были за рулём "Газели" и не могли этого почувствовать. Но вам ещё нужно будет это доказать. Стоит ли игра свеч? Если вы почувствовали, что толкнули кого‑то, — выйдите, посмотрите и сообщите о ДТП», — посоветовал специалист.
Полная отмена техосмотра лишит работы целую отрасль, однако эта процедура требует упрощения, поэтому внедрение возможности проходить его онлайн является хорошим компромиссом, рассказал ранее НСН генеральный директор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко.
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