Актриса из сериала «Клюквенный щербет» Эдже Иртем умерла в 35 лет
Звезда сериалов «Клюквенный щербет» и «Семья» турецкая актриса Эдже Иртем умерла на 36-м году жизни. Об этом пишет RT.
Адвокат артистки Угур Геккоюн рассказал, что утром в понедельник Иртем почувствовала себя плохо. Прибывшие по вызову медики оказались бессильны.
«По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ», - уточнил юрист, отметив, что трагедия произошла на следующий день после того, как Иртем отметила 35-летие.
Ранее на 62-м году жизни умер звезда фильма «Приключения Электроника» Василий Скромный, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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