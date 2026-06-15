Актриса из сериала «Клюквенный щербет» Эдже Иртем умерла в 35 лет

Звезда сериалов «Клюквенный щербет» и «Семья» турецкая актриса Эдже Иртем умерла на 36-м году жизни. Об этом пишет RT.

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Адвокат артистки Угур Геккоюн рассказал, что утром в понедельник Иртем почувствовала себя плохо. Прибывшие по вызову медики оказались бессильны.

«По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ», - уточнил юрист, отметив, что трагедия произошла на следующий день после того, как Иртем отметила 35-летие.

Ранее на 62-м году жизни умер звезда фильма «Приключения Электроника» Василий Скромный, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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