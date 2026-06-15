Маргарита Симоньян анонсировала новую книгу «Не первая любовь»
Главный редактор RT Маргарита Симоньян анонсировала выход своей книги. Выступая на фестивале фестивале «Евразия-Кинофест» она объявила, что произведение получило название «Не первая любовь».
Как пишет RT, Симоньян также указала, что книга должна выйти к 26 сентября — к годовщине смерти её супруга, режиссёра Тиграна Кеосаяна. Она отметила, что его голос будет звучать в аудиоверсии - благодаря искусственному интеллекту.
«Не знаю, хорошо это или плохо, но не пользоваться этим, наверное, было бы странно... все диалоги в этой книге, где говорит Тигран, озвучивает Тигран», - рассказала Симоньян.
Она добавила, что в будущем книга «Не первая любовь» будет экранизирована.
Ранее в издательстве АСТ заявили, что во время ярмарки на Красной площади книгу Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» раскупили за считаные часы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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