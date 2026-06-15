СМИ: Разрешение на выпуск топлива по стандартам «Евро-3» продлили в России

Российское правительство продлило разрешение отдельным нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) выпускать в РФ бензин и дизтопливо класса «Евро-5», но по нормам «Евро-3». Об этом со ссылкой на источник пишет «Коммерсант».

Российский топливный союз опроверг слухи о дефиците топлива в Москве

Собеседник газеты уточнил, что соответствующее разрешение было выдано ещё осенью 2025 года, однако в мае текущего года его пролонгировали.

По мнению экспертов, данная мера позволит смягчить локальные дефициты, однако из-за большего содержания серы в таком бензине и дизтопливе возможны риски для автовладельцев.

Отмечается, что выпускаемое по таким нормам топливо не подлежит обращению на территории других стран, входящих в ЕАЭС.

Ранее в Татарстане ввели временное ограничение на объём приобретаемого топлива на отдельных АЗС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ЭкологияПроизводствоТопливоБензин

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