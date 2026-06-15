«Сокращение продаж черешни связано не с нехваткой предложения, а с тем, что у покупателей не хватает денег на фрукты. На рынке нет какого-либо дефицита. Объем черешни на российском рынке больше зависит от погоды и урожая не в России, а в Турции, Азербайджане, Узбекистане, Молдове и других странах, обеспечивающих основные поставки черешни для россиян. В этом году урожай в этих странах гораздо лучше, чем годом ранее, поставки идут, цены не выросли, а скорее снизились», - объяснила она.

Однако из-за общего роста цен в России многие потребители вынуждены делать выбор в пользу перераспределения средств на покупку базовых продуктов.

«Мы наблюдаем сокращение потребления по всем категориям относительно дорогих фруктов и овощей, кроме самых дешевых овощей из борщевого набора. Конечно, это распространяется и на ягоды. Что касается малины, просто сработал закон низкой базы. В мае для этой культуры не сезон, цена высокая, потребление крайне низкое, поэтому любые небольшие колебания становятся заметны», - сказала Козий.

По ее словам, в этом году клубника будет доступной по цене, но это связано с низким качеством.

«Никакого кризиса на рынке нет, нет перебоев в поставках, но покупать дорогие фрукты и ягоды сегодня могут далеко не все. Более доступны по цене апельсины и бананы, и покупатели переключаются на них. Сейчас на рынке также большое предложение земляники садовой (клубники). Из-за дождей фермеры южных регионов собирают ягоду с очень коротким сроком годности и вынуждены продавать ее по низкой цене. Она продается на открытых рынках, но не может попасть на полки сетевых магазинов, так как поставки в сети требуют более длительной доставки через распределительные центры и, соответственно, большей «лежкости» ягод. Поэтому цена в сетевой рознице остается примерно на уровне прошлого года, а на рынках снижается», - добавила собеседница НСН.

Клубника может содержать в себе пестициды, которые не принесут серьезного вреда человеку, если съедать не более 300 граммов ягоды, рассказала диетолог Марият Мухина в беседе с НСН.

