Пожар на поврежденной платформе «Черноморнефтегаза» перекинулся к скважине

Сенатор от республики Крым Ольга Ковитиди заявила, что пожар на пострадавшей в результате обстрела Украиной платформе «Черноморнефтегаза» не стихает, сообщает РИА Новости.

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По её словам, огонь перекинулся к скважине.

«Пытались подойти к нему на корабле, не удалось. Огонь перебросился к скважине, попытки потушить его продолжаются», - подчеркнула она.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что буровые платформы «Черноморнефтегаза», подвергшиеся атаке украинских войск, будут восстановлены, сообщает RT.

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ФОТО: www.fair.ru
ТЕГИ:Ракетный УдарВСУПожарКрым
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