Пожар на поврежденной платформе «Черноморнефтегаза» перекинулся к скважине

По её словам, огонь перекинулся к скважине.

«Пытались подойти к нему на корабле, не удалось. Огонь перебросился к скважине, попытки потушить его продолжаются», - подчеркнула она.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что буровые платформы «Черноморнефтегаза», подвергшиеся атаке украинских войск, будут восстановлены, сообщает RT.

