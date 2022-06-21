Пожар на поврежденной платформе «Черноморнефтегаза» перекинулся к скважине
Сенатор от республики Крым Ольга Ковитиди заявила, что пожар на пострадавшей в результате обстрела Украиной платформе «Черноморнефтегаза» не стихает, сообщает РИА Новости.
По её словам, огонь перекинулся к скважине.
«Пытались подойти к нему на корабле, не удалось. Огонь перебросился к скважине, попытки потушить его продолжаются», - подчеркнула она.
Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что буровые платформы «Черноморнефтегаза», подвергшиеся атаке украинских войск, будут восстановлены, сообщает RT.
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