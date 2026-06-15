Лавров: РФ будет наблюдать за конкретными шагами США по Украине

Как пишет RT, министр указал, что Европа пытается убедить Трампа отказаться от договорённостей Анкориджа. При этом американский лидер в разговоре с российским коллегой 14 июня подтвердил свою готовность способствовать украинскому урегулированию.

«Поэтому давайте будем сейчас наблюдать, какие конкретные шаги предпримут Соединенные Штаты», - заключил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва готова продолжать переговоры с Вашингтоном, которые стартовали в Анкоридже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

