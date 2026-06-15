Лавров: РФ будет наблюдать за конкретными шагами США по Украине

Москва рассчитывает, что договоренности президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, достигнутые в прошлом году на Аляске, в Анкоридже, будут выполнены. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров: США не проявляют интереса по возвращению к пониманиям Анкориджа

Как пишет RT, министр указал, что Европа пытается убедить Трампа отказаться от договорённостей Анкориджа. При этом американский лидер в разговоре с российским коллегой 14 июня подтвердил свою готовность способствовать украинскому урегулированию.

«Поэтому давайте будем сейчас наблюдать, какие конкретные шаги предпримут Соединенные Штаты», - заключил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва готова продолжать переговоры с Вашингтоном, которые стартовали в Анкоридже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
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