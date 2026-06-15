Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области

Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области в ходе планового учебно-тренировочного полёта. Об этом сообщает Минобороны РФ.

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Как пишет RT, в ведомстве указали, что инцидент произошёл при заходе на посадку.

«Экипаж катапультировался. Угрозы жизни и здоровью летчиков нет. Разрушений на земле нет», - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что бомбардировщик выполнял полёт без боекомплекта.

Ранее в Крыму самолёт Су-30 потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полёта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вадим Савицкиц
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